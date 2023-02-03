شركة سياحية تطالب وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة بسداد نصف مليون دينار

طالبت شركة سياحية وزارة الثقافة بحكومة الوحدة، بسداد قرابة نصف مليون دينار ليبي، مقابل مصاريف رحلة الوزيرة مبروكة توغي في سبتمبر الماضي لحضور مؤتمر في المكسيك.

وأظهرت مستندات الشركة السياحية عن تكلفة إقامة فندقية لوزيرة الثقافة والوفد المرافق لها بحوالي 275 ألف دينار ليبي.

كما أظهرت المستندات تكلفة تذاكر السفر من طرابلس إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو عبر إسطنبول، للوزيرة والوفد بحوالي 163 ألف دينار ليبي.

وكانت وزيرة الثقافة مبروكة توغي، شاركت في أعمال المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة، الذي عقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي، بمشاركة 160 وزيراً للثقافة والمهنيين في مجال الثقافة حوا العالم.

وعقد المؤتمر بهدف إعادة التأكيد على الالتزام العالمي تجاه التحديات المعاصرة التي تشهدها المجتمعات متعددة الثقافات، وبلورة رؤية استشرافية للسياسات الثقافية.

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