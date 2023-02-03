مدير عام الامتحانات: على الراسبين في 3 مواد الذهاب إلى مدارسهم

قال المُدير العام للمركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود إن فِكرة النِّظام التّكميلي لِطلبة شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي الرّاسبين فِي الدور الثاني للعام الدِّراسي الماضي جاءت نتيجة عّدم اِستفادة الطلبة من الأسئلة الاِسترشادية، وتعثُّر الدِّراسة بجائِحة كورونا.

وأكد مسعود أنَّ النظام التكميلي اعتمِد هذا العام فقط بسبب المشاكل التي واجهتها الدّفعة التي تعرف بدفعة 2004

وأوضَح مسعود أنَّ هذا النِّظام سَيسْتفِيد منه الطلبة الرّاسبين في 3 مواد دراسية فأقل، ويشمل طلبة الشهادة الثانوية فقط، بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني سواء عَنْ طريق النِّظامين أو عَنْ طريق المنازل.

وَطالبَ مُدير المركز الطلاب الرّاسبين في 3 مواد فأقل الذهاب إلى مدارسهم، وإحاطتها رغبتهم في الدخول عَلى النظام التّكميلي، وذلك بالدِّراسة مِنْ منازلهم.