بمشاركة شركات عالمية.. الوطنية للنفط تُنظم ملتقى دعم قطاع النفط والغاز

العنوان-طرابلس

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، اليوم الجمعة، ملتقى دعم قطاع النفط والغاز بحضور شركات نفط عالمية.

وأوضحت منصة حكومتنا أن الملتقى عقد بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وعدد من وزراء حكومة الوحدة ذات العلاقة والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية (إيني، توتال، كونكوفليبس، ريبسول، أو إم في، ونترشال).

كما شاركت في الملتقى الشركات المحلية العاملة في القطاع (الزويتينة، الواحة، الخليج العربي، أكاكوس، مليتة، السرير، الهروج، المبروك).

ويهدف الملتقى إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

وافتُتح الاجتماع بكلمة رئيس الوزراء التي ألقاها وزير المالية خالد المبروك الذي أكد فيها دعم الحكومة للجهود المبذولة من المؤسسة لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز داعياً الشركات العالمية لعودة نشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

و من جانبه أكد فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية انعقاد الملتقي في هذه الفترة ، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.

و أشاد بدور الجيش الوطني وجهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين كافة الحقول النفطية والذي ساهم في استقرار الإنتاج والتصدير، مثنياً على هذه الجهود معتبراً ذلك عاملاً مشجعاً لعودة الشركات العالمية.

كما أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن وجود خطة للمؤسسة تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة ووجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع، مؤكداً على دور القطاع الخاص وإعطاءه الأولوية في كافة برامج التطوير.

واستعرضت المؤسسة خطتها من خلال عرض ضوئي حيث أشادت بها أغلب الشركات العالمية المشاركة في الملتقى مؤكدة رغبتها في الشراكة وإعادة نشاطها في كل ليبيا بكامل قدرتها.

كما تم الاتفاق على عقد ملتقى رجال الأعمال الليبيين العاملين في مجال النفط خلال مايو القادم لبحث أوجه التعاون والوقوف على إمكانياتهم التي تسهم في دعم المؤسسة الوطنية للنفط في خطتها.