ليبيا – التقى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي مع هينريك هاواي مدير عام الإدارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية.

العاشي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: إن اللقاء تركز النقاش على موضوع الخطوات المتعلقة برفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي وتلبية الاشتراطات الأوروبية والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول الاتحاد من أجل المتوسط.

Shares

The post العاشي يبحث مع الإدارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية رفع الحظر الجوي عن الطيران الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية