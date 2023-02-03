الوطنية للنفط تستعرض آلية رفع معدلات الإنتاج التي تسعى لتحقيقها

الوطن| رصد

عقد صباح اليوم الجمعة ملتقى دعم قطاع النفط والغاز الذي تنظمه المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير المالية خالد المبروك ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير العمل والتأهيل علي العابد بالإضافة إلى أعضاء لجنة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية والمصرف الليبي الخارجي ومدراء البنوك الليبية بالخارج.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على أهمية انعقاد الملتقى في هذه الفترة.

وأشاد بدور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين كافة الحقول النفطية والذي ساهم في استقرار الإنتاج والتصدير، مثنياً على هذه الجهود معتبراً ذلك عاملاً مشجعاً لعودة الشركات العالمية.

ويهدف الاجتماع إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، ودعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

واستعرض الاجتماع خطة رفع معدلات الإنتاج التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحقيقها.

كما ناقش الاجتماع كيفية دعم وتمويل خطط ومشاريع المؤسسة الوطنية للنفط عبر المؤسسة الليبية للاستثمار والبنوك الليبية.

بدوره أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي على دعم البنك المركزي لمجلس إدارة المؤسسة في رفع الإنتاج وعمل المؤسسة بما يضمن تحقيق الأهداف والخطط الطموحة لها.