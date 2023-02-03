الدبيبة يدعو الشركات العالمية للعودة إلى نشاطاتها في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، دعمهم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام أخرى جديدة تسهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز.

ودعا الدبيبة، خلال اجتماع عقد صباح اليوم الجمعة بتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، في كلمة له، الشركات العالمية لعودة نشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، بحسب إعلام الحكومة.

من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية، فرحات بن قدارة، أهمية انعقاد ملتقى دعم قطاع النفط والغاز في هذه الفترة، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، وفق تعبيره.

وقد شارك في هذا الإجتماع كل من المصرف المركزي، ووزراء بحكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى المصرف الخارجي، ومصارف وشركات نفطية عالمية ومحلية، وذلك بهدف عرض المؤسسة خطتها لزيادة الإنتاج.