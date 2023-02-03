الكهرباء تًعلن عن وصول محطة جديدة إلى منطقة الرياينة

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، وصول محطة “11ك. ف” جديدة من نوع “سيمنز” إلى منطقة الرياينة الواقعة بالجبل الغربي، في إطار جهود إعادة تأهيل محطات التحويل على مستوى البلاد.

وجرى نقل المحطة إلى مخازن الإدارة العامة لمشروعات التوزيع بهدف تركيبها بمحطة “66 ك.ف”، بعد فك الخلايا القديمة لاستبدالها بأخرى جديدة ملائمة لتغذية زيادة الأحمال بالمنطقة.

وتمتاز المحطة الجديدة بأحدث المواصفات الفنية بإمكانات تصرف الطاقة الكهربائية بقدرة 20 ميغا فولت أمبير وتغذية جميع خطوط “11 ك. ف” بالمحطة.