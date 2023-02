السويحلي: اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إن اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية لسببين اثنين.

السويحلي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن أولهما تغيير نسب التصويت المنصوص عليها في المادة 15 الخاصة بمجلس النواب، من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري.

وأضاف السويحلي: “ثانيهما لخرقه مبدأ المساواة بين المواطنين (المادة 6 من الإعلان الدستوري) بتحديده لمن يتولى المناصب حسب الجهة التي ينتمي إليها”.

