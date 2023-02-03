“الكبير” يؤكد حرص مصرف ليبيا المركزي على دعم جهود زيادة إنتاج النفط والغاز

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حرص مصرف ليبيا المركزي على دعم قطاع النفط والغاز، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة لزيادة إنتاج النفط والغاز.

جاء هذا خلال ملتقى دعم قطاع النفط والغاز الذي عقد بمدينة إسطنبول اليوم الجمعة، بتنظيم مؤسسة النفط، وبمشاركة عدد من وزراء حكومة الوحدة وديوان المحاسبة الليبي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز بالإضافة إلى المصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة المصرفية العربية.

وأشار محافظ المصرف المركزي في كلمته خلال الملتقى إلى ضرورة الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات المتعلقة بقطاع النفط.

واستعرضت مؤسسة النفط الليبية خلال الملتقى خطتها الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامجها ومشروعاتها

وتم خلال الملتقى مناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

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