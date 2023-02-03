عميد بلدية البيضاء يوقف الأسماء الصادرة عن البلدية ضمن قوائم قروض الإسكان

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أوقف عميد بلدية البيضاء علي حسين، الأسماء الصادرة عن بلدية البيضاء ضمن قوائم قروض الإسكان والأسر المحتاجة.

وأكد حسين في بيان له :”فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين منها ببلدية البيضاء بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا”.

وأضاف عميد البلدية :”أن هذا الأمر أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية البيضاء، لذلك فإن المجلس البلدي قرر إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية بالبلدية”.

وشدد حسين على ضرورة عرض القوائم مجدداً لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة وتحت إشرافهم المباشر.

وأكد عميد البلدية مع ضمان حقوق من انطبقت عليهم الشروط ويستحقون هذه القروض ممن وردة أسمائهم بالقروض المعلن عنها من اللجنة العليا.

وطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلدية البيضاء، وإعادته إليهم تمهيداً لإتمام إجراءات إعادة التقييم وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي بالبلدية.