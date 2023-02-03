بن قدارة: الجيش الليبي ساهم في استقرار إنتاج وتصدير النفط

أشاد فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بدور الجيش الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين كافة الحقول النفطية والذي ساهم في استقرار الإنتاج والتصدير.

واعتبر بن قدارة هذه الجهود عاملاً مشجعاً لعودة الشركات العالمية.

وجاء ذلك في كلمة بن قدارة بملتقى دعم قطاع النفط والغاز الذي تنظمه المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات العلاقة والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية (إيني، توتال، كونكوفليبس، ريبسول، أو إم في، ونترشال)، وكذلك الشركات المحلية العاملة في القطاع (الزويتينة، الواحة، الخليج العربي، أكاكوس، مليتة، السرير، الهروج، المبروك).

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة إن الملتقى يهدف إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

وفي السياق نفسه، أكد بن قدارة على أهمية انعقاد الملتقى في هذه الفترة، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.