صندوق النقد العربي: تحسن مؤشرات التنافسية الإقتصادية بليبيا

أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية”، الذي يعرض مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.

ووفق المؤشر فقد تحسن ترتيب كل من الأردن، والجزائر، وعُمان، وقطر، وليبيا، واليمن في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

فيما استحوذت كل من الإمارات، وقطر، والسعودية، على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدول العربية.

ويتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويتفرع عن هذين المؤشرين سبعة مُؤشرات فرعية تتكون من 29 متغيراً كمياً. ;يستعرض العدد السادس كذلك أداء التجارة الخارجية والبينية للدول العربية مقارنة مع بعض التكتلات الإقليمية.