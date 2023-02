نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة يتابع سير عمل بلدية بنغازي

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة شؤون البلدية وما يترتب على البلدية من خدمات كثيرة تقع على عاتقها.

كما استعرض اللقاء عدد من الملفات الخدمية بمدينة بنغازي ومشاريعها، حيث أثنى القطراني، على الجهود التي تبذلها البلدية ومستوى الخدمات التي تقدمها في مختلف القطاعات.

