بلدية البيضاء تطالب بوقف الأسماء الصادرة ضمن قوائم قروض الإسكان

العنوان – البيضاء

طالب عميد بلدية البيضاء علي حسين، بوقف الأسماء الصادرة عن بلدية البيضاء ضمن قوائم قروض الإسكان والأسر المحتاجة.

وقال حسين في بيان له :”فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين منها ببلدية البيضاء بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا”.

وأكد عميد البلدية، أن هذا الأمر أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية البيضاء، لذلك فإن المجلس البلدي قرر إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية بالبلدية.

ودعا حسين إلى ضرورة عرض القوائم مجدداً لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة وتحت إشرافهم المباشر.

وأفاد عميد البلدية مع ضمان حقوق من انطبقت عليهم الشروط ويستحقون هذه القروض ممن وردت أسمائهم بالقروض المعلن عنها من اللجنة العليا.

وطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلدية البيضاء، وإعادته إليهم تمهيداً لإتمام إجراءات إعادة التقييم وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي بالبلدية.