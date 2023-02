الدبيبة: نجحنا بإعادة عمل التسجيل العقاري ومصرف الادخار بعد سنوات التخبط

ليبيا- أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة المرحلة الأولى لمبادرته للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة عبر الإعلان عن قوائم 25 ألف مستفيد.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال قوله خلال حفل إطلاق هذه المرحلة: “مضى عام على تعهدنا بإطلاق المبادرة وواجهنا تحديات، لكننا أوفينا بعهدنا والمرحلة الأولى تأسيسية وهي القاعدة ونجحنا في تجاوزها إلى المرحلة الثانية”.

وشدد الدبيبة على النجاح في إعادة عمل التسجيل العقاري ومصرف الادخار بعد سنوات التخبط، مشيرًا إلى أن معايير اختيار المستفيدين كانت صارمة لضمان حقوق المحتاجين والشباب في وقت سيتم فيه توزيع الأراضي السكنية المخصصة على مختلف المدن.

