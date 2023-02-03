ملتقى دعم قطاع النفط والغاز المنعقد في إسطنبول يشدد على دعم جهود وخطط مؤسسة النفط لرفع معدلات الإنتاج

إسطنبول 03 فبراير 2023م ( وال ) – أكّد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، حرص المصرف على دعم قطاع النفط والغاز، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز في البلاد.

وشدد الكبير- في كلمة له خلال ملتقى دعم قطاع النفط والغاز الذي عقد بمدينة إسطنبول اليوم الجمعة – على ضرورة الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات المتعلقة بقطاع النفط، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وحضر الملتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية والمصرف الليبي الخارجي، ومديري البنوك الليبية بالخارج، وبمشاركة الشركاء الأجانب وكبرى الشركات النفطية. ( وال )

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