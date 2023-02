قال مستشفى العيون بطرابلس، إنه أطلق مبادرة ضمن قوافله الطبية بعنوان، 100 عملية قرنية في 4 مدن، وذلك بهدف إجراء نحو 100 عملية في أوقات واحدة و4 مدن مختلفة، وفق قوله.

وأوضح المستشفى أن المبادرة تستهدف العاصمة طرابلس، ومدينة بنغازي، ومدينة طبرق، ومدينة صرمان التي تشهد زراعة قرنية محليا لأول مرة في تاريخها، بحسب المستشفى.

توطين العلاج

من جهتها، قالت مديرة مستشفى العيون بطرابلس، رانيا الخوجة، في لقاء خاص مع الأحرار، إنهم يعملون على توطين زراعة القرنية في البلاد وكافة أمراض العيون، بما يوفر على المرضى الوقت والجهد، وفق قولها.

هذا، وانطلقت أول قافلة طبية من مستشفى العيون بالعاصمة طرابلس في مارس 2022 إلى الجنوب، وشملت مدن غدامس وغات وسبها والشاطئ، وذلك في إطار توطين العلاج محليا.

تحسين قطاع الصحة

من جهته، أعلن وكيل الصحة لشؤون المراكز الطبية، توفيق الدرسي، في مارس 2022 إطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل، وذلك لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وذكر الدرسي أن البرنامج سيتم عبر استضافة أطباء أجانب وعرب زوار لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة.

وتابع الدرسي أن اتفاقيات توأمة ستبرم بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة لتغطية النقص في الكوادر الطبية بالمستشفيات عن طريق إرسال فرق طبية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات النائية، وفق قوله.

المصدر: مستشفى العيون طرابلس + ليبيا الأحرار

The post زراعة 100 قرنية في عدة مدن.. تحدٍ جديد تخوضه قوافل مستشفى العيون appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار