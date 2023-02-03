كتلة “التوافق الوطني” بالمجلس الاستشاري تعرض على “باتيلي” مبادرة لحل المأزق السياسي الليبي

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الجمعة، بأعضاء كتلة “التوافق الوطني” في مجلس الدولة الاستشاري الليبي.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه استمع خلال اللقاء لتقييمهم وأفكارهم للخروج من المأزق السياسي من خلال مبادرة ناقشوها معه.

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة أن يرتقي القادة السياسيون لمستوى تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

كما شدد على ضرورة انخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء وشامل للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما أشاد بالروح الإيجابية التي أبدتها المجموعة، وحرصهم على مصلحة ليبيا والشعب الليبي، مجدداً التأكيد على أن الانتخابات الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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