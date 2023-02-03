باثيلي وأعضاء كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة يناقشون مبادرة المجلس لحل الأزمة

الوطن| رصد

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، أعضاء كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة، حيث ناقش المجتمعون مبادرة المجلس للتغلب على المأزق السياسي.

باثيلي وعبر سلسلة تغريدات له رصدها موقع الوطن، أكد على ضرورة أن يرتقي القادة السياسيون لمستوى تطلعات الليبيين الذين سجلوا للتصويت، مُسلطاً الضوء على دور مجلسي النواب والدولة بالوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

هذا وأشاد المبعوث الأممي بمبادرة أعضاء الكتلة معتبراً أنها تعكس حرصهم على مصلحة ليبيا والليبيين، وصولاً إلى الانتخابات الشاملة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.