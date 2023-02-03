الكهرباء: تواصل أعمال العمرة لمولد الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس

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أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة تواصل أعمال العمرة الجسيمة لمولد الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس.

وأوضحت الشركة أن أعمال العمرة تتم بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة “سيمنس” الألمانية.

وأضافت شركة الكهرباء، أنه سيتم الدخول بالوحدة على الشبكة الكهربائية في أوقات لاحقة ، بهدف دعمها ، والتي ستساهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

وذكرت الشركة أن محطة كهرباء الرويس تعتبر إحدى أهم المحطات التي تعتمد عليها الشركة لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية وهي تكاد تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة باستثناء الوحدة الغازية السادسة.