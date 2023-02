ليبيا- دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس لانعقاد جلسة رسمية.

ووفقًا للدعوة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، يتم عقد الجلسة في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وبحسب الدعوة يكون موعد الانعقاد في الساعة الـ11 من صباح يوم الإثنين المقبل الموافق للـ6 من فبراير الجاري مع مطالبة الأعضاء بالالتزام به.

