“بن قدارة” يشيد بدور الجيش الوطني الليبي في استقرار إنتاج وتصدير النفط

أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبي، فرحات بن قدارة بدور الجيش الوطني الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين كافة الحقول النفطية والذي ساهم في استقرار الإنتاج والتصدير، مثنياً على هذه الجهود، ومعتبراً ذلك عاملاً مشجعاً لعودة الشركات العالمية.

جاء هذا في كلمة بن قدارة، بملتقى دعم قطاع النفط والغاز الذي عقد بمدينة إسطنبول اليوم الجمعة، بتنظيم مؤسسة النفط، وبمشاركة عدد من وزراء حكومة الوحدة وديوان المحاسبة الليبي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز بالإضافة إلى المصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة المصرفية العربية.

وأكد بن قدارة، على أهمية انعقاد الملتقي في هذه الفترة، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.

واستعرضت مؤسسة النفط الليبية خلال الملتقى خطتها الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامجها ومشروعاتها

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وتم خلال الملتقى مناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.