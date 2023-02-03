العامة الكهرباء تواصل اعمال صيانة محطة الرويس بمشاركة المانية

الوطن|رصد

استمرارا للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها افراد الشركة العامة للكهرباء في أعمال الصيانة الدورية لمحطات الإنتاج لإطالة عمرها والرفع من قدراتها الإنتاجية ، تتواصل أعمال العمرة الجسيمة لمولد الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس ، بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة “سيمنس” الألمانية

من الجدير بالذكر ان محطة كهرباء الرويس أحدى أهم المحطات التي تعتمد عليها الشركة لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية والتي تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة باستثناء الوحدة الغازية السادسة