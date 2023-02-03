أمن بنغازي: ضبط شخص سرق مولد كهرباء بـ 70 ألف دينار وباعه

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ضبط شخصًا قام بسرقة مولد كهرباء من مزرعة مواطن بمنطقة الطلحية ويقدر سعره بـ 70 ألف دينار.

وأوضحت المديرية أنه استجابة لشكوى مواطن أبلغ عن سرقة مولد كهرباء كبير من مزرعته بمنطقة الطلحية وبأنه شاهد مولد كهربائي شبيهاً بمولده معروض للبيع بإحدى الصفحات على “فيسبوك”.

وأضافت المديرية أنه على الفور انطلقت عمليات التحريات والبحث للوصول للفاعل وتم ضبط الشخص الذي قام بعرض المولد للبيع بإحدى الصفحات على “فيسبوك” واتضح أنه يُدعى ر.ي.ه من مواليد 1999 سوداني الجنسية.

وذكرت المديرية أن الشخص المضبوط أفاد بأن والده اشترى المولد من شخص ليبي الجنسية يدعى ع.س.و بمبلغ وقدره 29.000 ألف دينار وتم التحري عنه وتحديد محل سكنه بمنطقة السرتي.

وأفادت مديرية الأمن أنه تم إعداد كمين محكم له وضبطه وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه من مواليد 1980 واعترف بما نسب إليه وتم استرجاع المولد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.