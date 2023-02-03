عبد المنعم المريمي: حكومة الدبيبة لا تساعدنا في “قضية أبوعجيلة”

كشف ابن شقيق أبوعجيلة المريمي عبد المنعم المريمي، عن عدم جدوى مناشدتهم للسلطات الأمريكية والمنظمات الدولية لتمكينهم من التواصل مع أبوعجيلة؛ والاطمئنان على صحته.

وقال عبد المنعم في تصريح صحفي إن مطلبهم حق أصيل تكفله لهم كل الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حكومة عبد الحميد الديبية لم تقدم لهم أي دعم أو مساعدة، ولم تكلف حتى السفير الليبي في أمريكا بمتابعة إجراءات المحاكمة أو صحة أبوعجيلة.

وأضاف ابن شقيق أبوعجيلة أن فريق الدفاع الأمريكي أرسل لهم عقدا لدراسة البنود الموجودة فيه والتكاليف المترتبة عنه، وأنهم عرضوا العقد على عدد من المحامين الليبيين لدراسته، ولديهم بعض الملاحظات تم تحويلها لفريق الدفاع الأمريكي؛ لتعديلها للتوقيع النهائي.