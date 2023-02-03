البكوش: إلى متى سيظل يستغفلنا الأفاقين.. ونجلس لننتظر “باتيلي ونورلاند” لإنقاذنا؟

أكد المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح ‏البكوش، أن مجلس الدولة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على ثورة 17 فبراير ومبادئ الدولة المدنية والذهاب للانتخابات. وفقا لقوله..

وأضاف “البكوش” في تصريحات صحفية، أنه لابد وأن نغلق مجلس الدولة بالاعتصامات حيث بات يمثل خطرًا حقيقيًا على حلم الليبيين في دولة مدنية.

وتابع قائلا: لابد أن نتذكر أن النواب والدولة مسؤولين عن 9 حكومات من ضمن 11 حكومة شكلت في ليبيا منذ 2011.

وتساءل “البكوش”، إلى متى سيظل يستغفلنا الأفاقين ونجلس لننتظر باثيلي ونورلاند أو السفيرة البريطانية لإنقاذنا.

مشيرا أن، غسان سلامة قال في 2018 قال إن هذين الجسمين يعتبران الانتخابات تهديدًا وسيقاومان بكل الوسائل.

كما أضاف قائلا: ويليامز قالت إن شرعيتهما انتهت ويلعبان لعبة الكراسي الموسيقية وباثيلي هددهما حال عدم إيجاد قاعدة دستورية باللجوء لآلية أخرى.

وتابع البكوش قائلا: نحن نعلم أعضاء مجلس الدولة الذين يقودون مثل هذه التحركات وهم قاطنون في طرابلس..