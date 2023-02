شبهات فساد تلاحق أسماء المرشحين لـ”القروض” ببلدية البيضاء، والحكومة تشكل لجنة شكاوى

أعلن عميد بلدية البيضاء “علي حسين” عن إيقاف كشف قائمة المرشحين لأخذ قروض “مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة”، الصادرة عن اللجنة الفرعية في البلدية.

وفي رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية ذكر “حسين” أن أسباب الإيقاف هي ظهور أسماء ضمن قائمة كشف القروض لا تنطبق عليهم الشروط الموضوعة، وهو ما أثار نوعا من عدم الثقة لدى السكان.

وتابع عميد البلدية أن المجلس سيشكل لجنة للتحقيق في مسألة مخالفة الشروط الموضوعة من قبل البلدية في عمل اللجنة الفرعية التي اختارت الأسماء المرشحة للقروض.

ودعا علي حسين اللجنة العليا لمنح القروض إلى إيقاف قائمة المستفيدين بالقروض الخاصة ببلدية البيضاء، وإعادتها للمجلس البلدي لإعادة تقييم العملية وذلك “حفظا للسلم الاجتماعي”

وكانت مصادر كشفت للأحرار أن قائمة المستفيدين من مبادرة القروض في بلدية البيضاء، كانت تتضمن اسم أحد أعضاء المجلس البلدي بالمدينة ونجله.

من جهتها، أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، عن تشكيل لجنة مختصة باستلام الشكاوى المقدمة من المواطنين، وذلك لمدة أسبوعين فقط.

وخصصت اللجنة بريدا إلكترونيا لاستقبال الشكاوى على أن تتضمن الشكوى المرسلة بيانات صاحبها، وتوضيحاً كتابياً مفصلاً وممهوراً بالتوقيع.

المصدر: بلدية البيضاء + ليبيا الأحرار + حكومة الوحدة الوطنية

