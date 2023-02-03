بلديتا البيضاء ومزدة يطالبان بإيقاف كشفيهما.. ماذا يحدث في مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة؟

طالب عميد بلدية البيضاء، علي حسين محمد، في خطاب موجه لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ووزير الحكم المحلي بإيقاف كشف بلديته الخاص بمبادرة “الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة”.

وقال عميد بلدية البيضاء في خطابه أنهم فوجئوا أثناء توزيع القروض على المستفيدين من المبادرة ببلدية البيضاء بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا مما أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية البيضاء.

وتقديراً للمصلحة العامة ولضمان وصول هذه القروض إلى مستحقيها، قرر المجلس البلدي البيضاء إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية ببلدية البيضاء وعرضه مجدداً لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصه وتحت إشراف عميد البلدية المباشر.

وطلب عميد البلدية من حكومة الوحدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاص ببلديته، وإعادته إليه تمهيداً لإتمام إجراءات إعادة التقييم وذلك للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي بالبلدية.

كما طلب عميد بلدية مزدة، إبراهيم محمد مكاري، هو الآخر من حكومة الوحدة إيقاف كشف بلديته الخاص بمبادرة “الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة”.

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وقال عميد بلدية مزدة في خطاب موجه لوزير الحكم المحلي، إنه وردت إليه شكوى من عدد من المواطنين بشأن قوائم القروض السكنية وعدم مصداقيتهم في عمل لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات.

وطلب عميد البلدية إيقاف قوائم الفرز المحالة وتشكيل لجنة محايدة من طرف حكومة الوحدة تقوم بعمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز.

وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، أعلن أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف شخص.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، قال في وقت سابق إنه تم اعتماد مخصصات البلديات في المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني، وكذلك اعتماد القوائم المحالة من البلديات في برنامج توزيع الأراضي السكنية.

وأضاف حمودة، أنه تم الاتفاق على مباشرة فروع مصرف الادخار بالتواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى والبدء في عقود التنازل فيما يخص الأراضي السكنية.