بلدية البيضاء توقف توزيع قروض الدبيبة بعد الكشف عن تلاعب فيها (وثيقة)

الوطن| رصد

أوقف عميد بلدية البيضاء علي حسين محمد، كشف القروض السكنية الصادر بمدينة البيضاء بسبب التلاعب من قبل لجان القروض.

ووجه مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ووزير الشباب في الحكومة منتهية الولاية، وجاء فيها:

وقرر عميد بلدية إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية في بلدية البيضاء وعرضه مجددا لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة وتحت إشراف البلدية المباشر مع ضمان لحقوق من انطبقت عليهم الشروط ويستحقون هذه القروض ممن وردت أسماؤهم بالقروض المعلن عنها من اللجنة العليا.

وطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاصة في بلدية البيضاء وإعادته، تمهيدا لاتمام الاجراءات وإعادة التقييم وذلك حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعي للبلدية.