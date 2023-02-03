استمعت لتقييم وأفكار لأعضاء كتلة “التوافق الوطني” في مجلس الدولة

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، الجمعة إنه استمع لأعضاء كتلة “التوافق الوطني” في المجلس الأعلى للدولة لتقييمهم وأفكارهم للتغلب على المأزق السياسي من خلال مبادرة ناقشوها معي.

وأضاف باثيلي :”أكدتُ على ضرورة أن يرتقي القادة السياسيون لمستوى تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.

وتابع المبعوث الأممي :” شددتُ على ضرورة انخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء وشامل للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح باثيلي أنه أشاد بالروح الإيجابية التي أبدتها المجموعة، وحرصهم على مصلحة ليبيا والشعب الليبي.

وأكد المبعوث الأممي :”جددتُ التأكيد على أن الانتخابات الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.