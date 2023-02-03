كيبيل: الخلاف الفرنسي الإيطالي حول ليبيا سيفيد دولًا أخرى

قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط جيل كيبيل إن الخلاف بين فرنسا وإيطاليا حول ليبيا لن يسفر عن أي نتائج للطرفين بل ستستفيد منه دولاً أخرى مثل روسيا.

جاء ذلك في كلمة في ختام المؤتمر الدولي حول السيادة والتحديات الجيوسياسية المنعقد في السفارة الفرنسية في روما، أشار من خلاله “كيبيل” إلى أن التحدي الأهم بالنسبة لفرنسا وإيطاليا هو تعزيز علاقة التكامل والتنسيق بين البلدين في البحر المتوسط، لافتا إلى ضرورة تغيير التوازن الجيوسياسي في شمال إفريقيا.