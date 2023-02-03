باتيلي يناقش مع ممثلي الغابون وغانا وموزمبيق وضع المقاتلين الأجانب في ليبيا

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، ممثلي من الغابون وغانا وموزمبيق، عبر الاتصال المرئي.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تشرفت، بعد ظهر اليوم، بإطلاع ممثلي كل من الغابون وغانا وموزمبيق، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن أفريقيا، على الوضع السياسي في ليبيا، وذلك عن طريق الاتصال المرئي”.

وأضاف باتيلي:” كانت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا”.

وتابع باتيلي:” في هذا الصدد، جددت طلبي بدعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ولفت باتيلي، إلى أنه اللقاء تناول النقاش المسار الدستوري، والوضع السياسي العام، والمصالحة الوطنية”.

وأوضح باتيلي:” كما تطرقنا كذلك للوضع الأمني بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل”.