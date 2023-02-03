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باتيلي يناقش مع ممثلي الغابون وغانا وموزمبيق وضع المقاتلين الأجانب في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، ممثلي من الغابون وغانا وموزمبيق، عبر الاتصال المرئي.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” تشرفت، بعد ظهر اليوم، بإطلاع ممثلي كل من الغابون وغانا وموزمبيق، بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن أفريقيا، على الوضع السياسي في ليبيا، وذلك عن طريق الاتصال المرئي”.

وأضاف باتيلي:” كانت مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا”.

وتابع باتيلي:” في هذا الصدد، جددت طلبي بدعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ولفت باتيلي، إلى أنه اللقاء تناول النقاش المسار الدستوري، والوضع السياسي العام، والمصالحة الوطنية”.

وأوضح باتيلي:” كما تطرقنا كذلك للوضع الأمني بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، وانعكاسات ذلك على منطقة الساحل”.

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المقاتلين الأجانب باتيلي ليبيا ممثلو الغابون وغانا وموزمبيق

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صحيفة الساعة 24

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