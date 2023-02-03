لجنة شؤون النقابات بمجلس النواب تناقش إمكانية إنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا

اجتمعت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة “محمد علي امدور” وبحضور مقرر اللجنة السيدة ” عائشة الطبلقي ” وعضو اللجنة السيدة “فاطمة الصويعي ” أمس الخميس بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مع عدد من مُمثلي الإتحادات العُمالية على مستوى ليبيا لمناقشة مشروعية تأسيسها من عدمه.

وبحسب بلاغ لمجلس النواب ناقش الاجتماع العمل على وضع آلية لإنشاء إتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا ومدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الإتحادات، حيث ستتولى لجنة شؤون النقابات والإتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات ، على أن تحيل اللجنة مقترحاتها لرئيس مجلس النواب.

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