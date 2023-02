ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن فبراير سيضل واسطة عقد الربيع ودرة تاجه.

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “فبين انتصار تونس في يناير وانطلاق الثورة السورية في مارس، شهد فبراير انتصار الثورة المصرية وانطلاق الثورتين اليمنية والليبية”.

