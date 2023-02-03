بلدية مزدة تطالب بإيقاف قوائم الأسماء الخاصة بالمستفيدين من قروض الإسكان

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طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم امحمد مكاري بإيقاف قوائم الأسماء الخاصة بالمستفيدين من قروض الإسكان.

وأوضح مكاري في بيان له أن هذه المطالب نظراً للشكاوى الواردة إليهم من عدد من المواطنين بشأن قوائم القروض السكنية وتشكيكهم في عمل لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات .

وطالب رئيس المجلس التسييري إيقاف قوائم الفرز المحالة إلى وزارة الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وشدد مكاري على ضرورة تشكيل لجنة محايدة من طرف الوزارة واللجنة العليا للمبادرة تقوم بعمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز.

وكان عميد بلدية البيضاء علي حسين، أوقف الأسماء الصادرة عن بلدية البيضاء ضمن قوائم قروض الإسكان والأسر المحتاجة.

وأكد حسين في بيان له :”فوجئنا أثناء توزيع القروض على المستفيدين منها ببلدية البيضاء بأن هناك من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا”.

وأضاف عميد البلدية :”أن هذا الأمر أثار حالة من عدم الثقة لدى سكان بلدية البيضاء، لذلك فإن المجلس البلدي قرر إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية بالبلدية”.