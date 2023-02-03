بلدية مزدة ترفض قوائم القروض السكنية وتطالب بلجنة محايدة

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم امحمد مكاري، الحكومة المنتهية بوقف قوائم فرز “القروض السكنية” ويطالب بتشكيل لجنة محايدة لإعادة عمليات الفرز.

ووجه مكاري، خطاباً إلى وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية، ورئيس ما يسمى “اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة”، يطالبهم بوقف عملية الفرز.

وجاء في الخطاب: ”في الوقت الذي نشكر فيه جهودكم المبذولة خدمة الصالح العام ونشد على أيديكم لبذل مزيد من الجهد والعطاء، نظرا للشكاوى الواردة إلينا في عدد من المواطنين بشأن قوائم القروض السكنية وعدم مصداقيتها في عمل لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات”.

وتابع الخطاب: ”نأمل منكم إيقاف قوائم الفرز المحالة إليكم، وتشكيل لجنة محايدة من طرفكم تقوم بعمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز”.