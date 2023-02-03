العشي يناقش في بروكسل سياسات واستراتيجيات الهجرة

التقى جلال العشي، سفير ليبيا لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي، رالف جنتسك رئيس بعثة المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ببروكسل، ومارتشيلو جوردياني، نقطة اتصال المركز الخاصة بليبيا.

وقال العشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لقاء إيجابي اليوم بالبعثة الليبية في بروكسل مع رالف جنتسك رئيس بعثة المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة ببروكسل، ومارتشيلو جوردياني نقطة اتصال المركز الخاصة بليبيا”.

وأضاف:” تبادلنا وجهات النظر بشأن سياسات واستراتيجيات الهجرة والخبرات التي قدمها المركز إلى ليبيا”.