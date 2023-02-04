باثيلي يلتقي أعضاء كتلة “التوافق الوطني” في مجلس الدولة

العنوان – طرابلس

التقي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، الجمعة أعضاء كتلة “التوافق الوطني” في المجلس الأعلى للدولة.

وقال باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :” :”استعمت لتقييمهم وأفكارهم للتغلب على المأزق السياسي من خلال مبادرة ناقشوها معي”.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه أكد على ضرورة أن يرتقي القادة السياسيون لمستوى تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.

وشدد باثيلي على ضرورة انخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء وشامل للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح، أنه أشاد بالروح الإيجابية التي أبدتها المجموعة، وحرصهم على مصلحة ليبيا والشعب الليبي.

وأكد المبعوث الأممي :”جددتُ التأكيد على أن الانتخابات الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.