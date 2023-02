ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن الانقسام الدولي حول ليبيا يعتبر العائق الأول أمام حل أزمتها.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” حذر من أي مغامرات عسكرية على مناطق إنتاج وتصدير النفط.

