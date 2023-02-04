هذا الشخص بات يمثل خطرًا حقيقيًا..أحمد حمزة: الصادق الغرياني (خامنئي) ليبيا

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وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسنا في ليبيا أحمد المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني بخامنئي ليبيا.

وقال حمزة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”المدعو الصادق الغرياني بات يقوم بدور خامنئي في ليبيا”.

وأضاف رئيس اللجنة :”السلطة الدينية لايجب أن يمنح لها كل هذا الدور الذي حوله الغرياني إلى دور سياسي بحث تدخل في عمل كل مؤسسات الدولة”.

وتابع حمزة :”ما علاقته بعقود توريد الدواء وما علاقته بالشأن السياسي وما علاقته بعمل المنظمات الدولية والأممية في ليبيا”.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الغرياني تورط في التحريض على العنف والكراهية باسم الدين على فئات ومكونات وشرائح عديدة بالمجتمع.

وختم حمزة تغريدته :”هذا الشخص بات يمثل خطرًا حقيقيًا على كيان وهيبة الدولة واستقلال مؤسساتها”.

وكان وجه انتقاد رئيس اللجنة للغرياني هو بعد أن طالب الأخير وزير الصحة المكلف بتوطين العلاج في الداخل والإسراع في تنفيذ العطاء العام للأدوية.