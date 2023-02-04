تسييري مزدة يطالب بإيقاف قوائم قوائم الفرز الخاصة بقروض الإسكان

العنوان – مزدة

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة إبراهيم امحمد مكاري بإيقاف قوائم الأسماء الخاصة بالمستفيدين من قروض الإسكان.

وأكد مكاري في بيان له أن هذه المطالب نظراً للشكاوى الواردة إليهم من عدد من المواطنين بشأن قوائم القروض السكنية وتشكيكهم في عمل لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات .

وشدد رئيس المجلس التسييري، على إيقاف قوائم الفرز المحالة إلى وزارة الحكم المحلي ورئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

ودعا مكاري إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من طرف الوزارة واللجنة العليا للمبادرة تقوم بعمليات الفرز من خلال الملفات المقدمة أو أي مستندات أخرى تدعم نزاهة الفرز.