الزغيد: البعثة الأممية أربكت المشهد السياسي في ليبيا

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أربكت المشهد السياسي في ليبيا.

وأشار الزغيد إلى أن مجلس النواب يطالب منذ أعوام بضرورة جلوس الليبيين مع بعضهم داخل وطنهم لحل الأزمة القائمة في البلاد.

وأضاف عضو البرلمان، في تصريحات صحفية قائلًا: “ما يدور في ليبيا حاليًا هو نتيجة عدم إدلاء البعثة بالمعلومات الكافية، كما أنها شنت هجومًا على مجلس النواب الشرعي، واتهمته بعرقلة اتخاذ الإجراءات للتصويت على الدستور على غير الحقيقة“.