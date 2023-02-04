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السويحلي يرد على الأخبار بشأن تعيين أحد أبنائه وكيلًا لوزارة النفط

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

علق الرئيس الأسبق لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي على الأخبار بخصوص تعيين أحد أبنائه وكيلًا لوزارة النفط.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أنفي نفياً قاطعا الشائعات المتداولة عن تعيين أحد أبنائي وكيلاً لوزارة النفط أو في أي منصب آخر”.

وأضاف الرئيس الأسبق :”وأؤكد أن القرار المتداول مزور و افتراء لا أساس له من الصحة!”.

وتابع السويحلي :”إن مثل هذه الشائعات المُضللة لن تُثنيني عن الاستمرار في موقفي الداعم لاتفاقيات النفط والغاز وكل ما يصب في مصلحة الشعب الليبي”.

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