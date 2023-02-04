الزني يطالب بوقف القروض السكنية ببلديتي مزدة والبيضاء

طالب وزير الشباب بالحكومة المنتهية فتح الله الزني، مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بإيقاف كشف الأسماء الخاص بمستفيدي مبادرة عبدالحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ببلديتي مزدة والبيضاء.

وجاء في خطاب الزني، الموجه إلى مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري:” بالإشارة إلى كتابات عمداء بلديات كل من البيضاء ومزدة ذوات الأرقام 14.2.8395/ بلا) المؤرختان 3/22023 بشأن طلب إيقاف كشف الأسماء الخاص بمستفيدي البلديتين من مبادرة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة”.

وأضاف الزني، في خطابه: ”يطلب منكم إصدار تعليماتكم إلى مديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بالبلديتين بإيقاف الكشوفات المشار إليها أعلاه إلى حين موافاتكم بكشوفات أخرى خاصة بالبلديتين من لجنة التحليل والمراجعة والاعتماد المشكلة بموجب قرار اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة رقم 1 لسنة 2021″.