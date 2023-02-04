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العرادي: لا يجب أن تكون هناك أموال مجانية إلا للطبقة الهشة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد عراب فجر ليبيا عبدالرزاق العرادي، عضو الملتقى السياسي وحزب العدالة والبناء، على ضرورة أن تكون هناك أموال مجانية إلا للطبقة الهشة المحتاجة، على حد زعمه.

وقال العرادي، عبر حسابه على “تويتر”:” المال السهل بدون عمل ولا إنتاج يكرس الاتكالية والكسل والبطالة”، على حد قوله.

وأضاف:” لا يجب أن تكون هناك أموال مجانية إلا للطبقة الهشة المحتاجة أو عبر دعم مخطط محدود.. أخدم تخلص.. عندك استطاعة حج.. قدم ضمانات خذ قرض.. وإلا فهو تكريس للاتكالية وزيادة لـ”البطالة السافرة والمقنعة وهدر للثروات”، على حد ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

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