بلدي البيضاء يقرر وقف قوائم القروض السكنية لمراجعتها

طالب عميد بلدية البيضاء علي حسين الحكومة المنتهية ووزير الحكم المحلي ووزير الشباب فيها بإيقاف كشف القروض السكنية المقدمة إلى مدينة البيضاء وذلك بسبب تجاوزات حدثت في اختيار الأسماء المستحقة للقروض.

وأكد عميد البلدية، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” على تشكيل لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات التي حدثت بخصوص القروض.

وشدد على أن ذلك يأتي لضمان وصول القروض إلى مستحقيها من الشباب والأسر المحتاجة وضمان حقوق من انطبقت عليهم الشروط ووردت أسماءهم في الكشف المعلن.