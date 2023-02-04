الحكومة الليبية تُشارك في مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي

الوطن|رصد

شارك وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عوض البدري والوفد المرافق له، في فعاليات مؤتمر دول شرق افريقيا للربط الكهربائي (EAPP) المنعقد بالعاصمة الأوغندية كامبالا في الفترة من 1 إلى 3 فبراير.

وأكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي في كلمته خلال المؤتمر أن قطاع الكهرباء يعاني في ليبيا بسبب الحرب التي اندلعت في البلاد، مشيرًا إلى أن المسوؤلين في الشركة العامة للكهرباء يبذلون قصاري جهدهم لزيادة الانتاج في ليبيا، وتقليل العجز

وأشار البدري في كلمته إلى مشاريع الإنتاج الجديدة في غرب طرابلس ومصراته وطبرق والتي بدورها ستقوم بزيادة إنتاج الكهرباء في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة الربط المصري بالشبكة الليبية وضرورة تطويره؛ حتي يتم تبادل للطاقة أكثر، لافتًا إلى أن تطوير هذا الربط سيؤدي إلي تحسين وتبادل الطاقة مابين كل دول أعضاء المنظمة.

وحث الوزير علي أن يكون العمل المنظم والتنسيق الجماعي بين أعضاء المنظمة حتي تكون الشبكة الموحدة لدول الاعضاء قويه، مؤكدًا أن تطوير قطاع الكهرباء لدول المنظمة هو المحرك الأساسي للنهوض بالاقتصاد في دول المنظمة بالشرق الأفريقي.