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لجنة دعم السلم الاجتماعي بمنطقة الكفرة تلتقي مكون التبو

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – الكفرة

عقدت لجنة السلم الاجتماعي بمنطقة الكفرة والمشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اجتماعان مع مكون التبو في منطقة الكفرة .

وأوضحت الحكومة الليبية أن الاجتماع الأول عقد مساء الخميس و الثاني صباح الجمعة، وتم خلالهما مناقشة عدد من القضايا والأمور التي تهم مكون التبو بشكل خاص ومنطقة الكفرة بشكل عام .

وأكدت أن بحث خلال الاجتماعين سُبل الوصول إلى السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية الشاملة بمنطقة الكفرة.

وتطرق اللقاء إلى احتياجات المنطقة وبعض العراقيل التي تواجه سكانها ، وكيفية وضع الحلول المناسبة التي ستكون دافعاً نحو تنظيم وتحسين مستوى الخدمات بها .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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