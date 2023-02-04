“برئاسة النائب العام”.. مجلس إدارة “البحوث الجنائية” يعقد اجتماعه الثالث

الوطن|رصد

ترأس النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب يوم الثلاثاء مع المجلس العلمي بالمركز، بعد تشكيله كتقسيم تنظيمي ضمن هيكله.

وأشار الصور خلال كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أن المركز سيكون مكان لبلورة أية أفكار أو مقترحات منبثقة من تنوع الخبرة لديهم وتراكمها خلال مسارات عملهم.

وأكد الصور أن بواعث إنشاء المركز اقتضتها ضرورة تطوير أداء منظومة العدالة الجنائية بركائزها الثلاث، من خلال السهر على تفعيل مساريْ التدريب والبحث؛ بالسير في رفع القدرة التشغيلية، ودراسة التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تيسير السبل للتفكير الإبداعي والبحث عن تصوّرات تطبيقية تنسجم مع القواعد النافذة لتخطيط معالجات تترجم ما تم الوصول له بالمركز، بحسبانه مؤسسة بحثية مُعِينَة خادمة للعدالة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء المجلس العلمي بفكرة إنشاء كيان بحثي وتدريبي طموح ورائد، من أهدافه توطين التدريب وتنفيذه بأطر وطنية، ومواصلة البحث العلمي الممنهج، الذي سيوظِّف البيانات والمعلومات والإحصاءات بواسطة جانب من منظومة التحوّل الرقمي التي أطلق عملها حديثاً.

هذا وأشار رئيس المركز إلى آلية إدارة اجتماعات المجلس العلمي ومناقشاته ومداولاته، التي قرر مجلس الإدارة أن تكون مداولةً بين أعضائه، فتوافق المجلس العلمي على اختيار المنسّق، وشرعوا في التنسيق لمراجعة مقترح الخطة التدريبية المعروضة؛ تمهيداً لتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.