حمزة: “الصادق الغرياني” بات يقوم بدور خامنئي في ليبيا

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، أن المفتي المعزول من مجلس النواب “الصادق الغرياني” بات يمثل خطر حقيقي على كيان وهيبة الدولة الليبية واستقلال مؤسساتها.

وكتب “حمزة” عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: المدعو الصادق الغرياني بات يقوم بدور خامنئي في ليبيا،

وأضاف قائلا: السلطة الدينية لايجب أن يمنح لها كل هذا الدور الذي حوله الغرياني إلى دور سياسي بحث تدخل في عمل كل مؤسسات الدولة،

وتساءل “حمزة”، ما علاقته بعقود توريد الدواء وما علاقته بالشأن السياسي وما علاقته بعمل المنظمات الدولية والأممية في ليبيا؟

وتابع، ناهيك عن تورطه في التحريض على العنف والكراهية بأسم الدين على فئات ومكونات وشرائح عديده بالمجتمع

واختتم “حمزة” منشوره قائلا: هذا الشخص بات يمثل خطر حقيقي على كيان وهيبة الدولة واستقلال مؤسساتها.